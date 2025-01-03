Imbang Lawan Atalanta, Inter Gagal Menjauhi AC Milan

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan bermain imbang 1-1 melawan Atalanta di Giuseppe Meazza pada Sabtu malam WIB. Hasil ini membuat Inter gagal menjauh dari kejaran AC Milan.

Pada pertandingan itu, Nerazzurri unggul lebih dahulu melalui gol Francesco Pio Esposito sebelum tim tamu menyamakan skor lewat gol Nikola Krstovic.

Hasil ini tidak mengubah posisi Inter di puncak klasemen dengan 68 poin, tetapi gagal menjauhi kejaran AC Milan di peringkat dua.

AC Milan mengumpulkan 60 poin dan baru akan memainkan pertandingan pekan ke-29 menghadapi Lazio pada Senin.

Atalanta tetap di peringkat tujuh dengan 47 poin, terpaut tiga angka dari Juventus di urutan enam, demikian laman lega serie a.

Inter langsung mendapat tekanan dari tim tamu. Atalanta hampir membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui sepakan jarak dekat Gianluca Scamacca, tetapi Yann Sommer sigap menepis bola.

Meski berada dalam tekanan pada 15 menit pertama, Inter mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-26.

Esposito memanfaatkan umpan pendek Nicolo Barella di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang tak bisa dihentikan kiper Marco Carnesecchi.