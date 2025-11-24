Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Imbang Lawan Elche, Real Madrid Kembali ke Puncak Klasemen Liga Spanyol

Senin, 24 November 2025 – 08:28 WIB
Imbang Lawan Elche, Real Madrid Kembali ke Puncak Klasemen Liga Spanyol
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid hanya memetik hasil imbang 2-2 saat berhadapan dengan Elche pada lanjutan Liga Spanyol 2025/26 pekan ke-13 di Stadion Martinez Valero pada Senin dini hari WIB.

Meski demikian, hasil imbang ini membuat Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Dengan tambahan satu poin, Los Blancos kembali merebut posisi puncak klasemen sementara dengan 32 angka dari 13 pertandingan, unggul satu atas Barcelona.

Sementara itu, Elche berada di posisi ke-11 dengan 16 poin, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.

Dalam pertandingan melawan Elche, Real Madrid dua kali tertinggal sebelum akhirnya menyamakan kedudukan melalui gol Dean Huijsen dan Jude Bellingham menjelang laga usai.

Pertandingan berjalan ketat sejak awal, namun gol baru tercipta di babak kedua.

Elche membuka keunggulan pada menit ke-53 melalui Aleix Febas yang memanfaatkan umpan matang German Valera.

Tertinggal satu gol membuat Real Madrid meningkatkan tekanan ke pertahanan tuan rumah.

Bermain imbang lawan Elche, Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Unggul satu angka dari Barcelona.

