Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Imbang Lawan PSM Makassar, Bhayangkara FC Gagal Raih Poin Penuh di Laga Kandang Perdana

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 22:26 WIB
Imbang Lawan PSM Makassar, Bhayangkara FC Gagal Raih Poin Penuh di Laga Kandang Perdana - JPNN.COM
Pemain Bhayangkara FC, Muhammad Ferrari saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan PSM Makassar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (16/8). Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya raih poin perdana di Super League 2025/26 seusai bermain imbang kontra PSM Makassar, Sabtu (16/8).

Berlaga di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (16/8) tim berjuluk The Guardian tersebut berbagi angka setelah imbang 1-1.

Pada laga ini Bhayangkara kebobolan terlebih dahulu melalui Lucas Dias pada menit ke-43.

Baca Juga:

Beruntung runner up Liga 2 musim 2024/25 tersebut bisa mencetak gol balasan melalui tendangan penalti Ilija Spasojevic di menit ke-59.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster mengaku kehilangan momentum saat PSM mencetak gol pembuka terlebih dahulu.

Sepanjang laga mantan juru taktik Persebaya Surabaya tersebut mencari cara untuk membongkar pertahanan tim berjuluk Juku Eja yang bermain disiplin dalam bertahan.

Baca Juga:

“Kami berjuang untuk mencetak gol. Kami punya kesempatan untuk meraih kemenangan.”

“Kami mencoba untuk bermain terbuka dan kami perlu memikirkan cara untuk bagaimana caranya memenangkan pertandingan,” ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

Bhayangkara Presisi Lampung FC raih poin pertama di Super League 2025/26 seusai bermain imbang kontra PSM Makassar, Sabtu (16/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSM Makassar  Bhayangkara Presisi Lampung FC  Super League 2025  BRI Super League 2025/2026  Bhayangkara FC 
BERITA PSM MAKASSAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp