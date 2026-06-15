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JPNN.com - Daerah

Imbas Aksi Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

Senin, 15 Juni 2026 – 16:02 WIB
Imbas Aksi Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup - JPNN.COM
Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Selatan arah Tugu Tani, Senin (15/6/2026). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

jpnn.com, JAKARTA - Imbas aksi demo mahasiswa, polisi harus menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di kedua arah.

Ratusan mahasiswa berjalan dari kawasan Tugu Tani Jakarta, Senin, sekitar pukul 14.27 WIB menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan tiba di Jalan Merdeka Selatan sekitar pukul 14.50 WIB.

Sejumlah hal yang mereka suarakan, antara lain kebijakan Pemerintah mengenai MBG, melemahnya nilai tukar Rupiah, dan naiknya harga BBM non-subsidi.

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Adapun sejumlah rute bus Transjakarta seperti 2A, 5C yang mengarah ke Monas dialihkan sebelum Patung Kuda.

Sementara itu, personel gabungan terdiri Polda Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa juga dilakukan depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.

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Adapun mengenai rekayasa lalu lintas di lokasi aksi, polisi menyampaikan sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. (antara/jpnn)

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Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di kedua arah seiring adanya aksi demo mahasiswa.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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TAGS   Demo Mahasiswa  Mahasiswa  Jalan Medan Merdeka Selatan  Demo 
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