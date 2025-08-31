Imbas Aksi Massa, Pelajar SD-SMP di Palembang Besok Belajar Daring

jpnn.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang merencakan pembelajaran secara daring pada Senin 1 September 2025 besok.

Penerapan belajar daring ini dilakukan menyusul akan terjadi aksi massa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Terlebih pada hari ini, Minggu (31/8/2025) dini hari telah terjadi aksi anarkistis dari puluhan remaja yang melakukan perusakan sejumlah fasilitas gedung DPRD Sumsel dan pos Ditlantas Polda Sumsel.

"Ini dalam rangka menjaga kondusifitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, maka Dinas Pendidikan Kota Palembang mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri.

Guru dan tenaga pendidik tetap memberikan arahan dan bahan ajar agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan optimal melalui media daring maupun luring (lembar kerja mandiri).

"Kami juga mengajak orang tua berperan aktif mendampingi anak dalam belajar di rumah guna memastikan kegiatan belajar tetap berjalan sesuai jadwal," kata Amri.

Amri juga meminta kepada seluruh sekolah untuk melaporkan pelaksanaan pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui mekanisme yang akan diinformasikan lebih lanjut.

"Amri berharap, imbauan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kebaikan bersama," punya Amri. (mcr35/jpnn)