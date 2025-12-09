Close Banner Apps JPNN.com
Imbas Banjir Sumatra, Kemenhut Setop Pemanfaatan & Pengangkutan Kayu di 3 Provinsi

Selasa, 09 Desember 2025 – 20:28 WIB
Ilustrasi gelondongan kayu. (Foto:Antara/ HO-Humas Polda Riau).

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan resmi menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kebijakan ini diambil setelah rangkaian banjir bandang dan longsor akhir 2025 memicu sorotan publik terkait temuan kayu hanyut yang terbawa arus.

Direktur Jenderal Ir Laksmi Wijayanti, MCP menegaskan, bencana banjir dan longsor tersebut telah memicu sorotan tajam publik dan tekanan politis terhadap sektor kehutanan akibat ditemukannya material kayu yang hanyut terbawa banjir.

Ia mengatakan situasi cuaca ekstrem membuat semua pihak harus melakukan penyesuaian serius.

Menurut Laksmi, sektor kehutanan tidak boleh bekerja seperti kondisi normal.

“Agar menyesuaikan dengan serius seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh kerawanan bencana dengan langkah-langkah mitigasi serius,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/12).

Pelaku usaha diminta mengevaluasi RKT, memprioritaskan keselamatan lingkungan, memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal, serta memastikan tidak ada sisa tebangan yang dapat menjadi “bendung alam” pemicu banjir bandang.

Patroli rutin di area rawan longsor dan penghentian penebangan di wilayah terdampak juga menjadi kewajiban.

Kemenhut mengumumkan kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat dihentikan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut

TAGS   kemenhut  Sumatra  kayu  Hutan  banjir sumatra 
