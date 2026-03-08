Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Imbas Genangan Banjir, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan di 17 Rute Minggu Pagi

Minggu, 08 Maret 2026 – 14:58 WIB
Imbas Genangan Banjir, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan di 17 Rute Minggu Pagi - JPNN.COM
Ilustrasi - Sejumlah bus TransJakarta berhenti di kawasan Bunderan Hotel Indonesia karena banjir di Jakarta Pusat, Kamis (17/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/13.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 rute layanan Transjakarta, mulai dari bus BRT, angkutan integrasi, hingga Mikrotrans, mengalami penyesuaian operasional pada Minggu pagi akibat genangan banjir di sejumlah titik di Jakarta.

Penyesuaian berupa pengalihan jalur hingga perpendekan rute ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Sehubungan dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan di beberapa titik, kami melakukan penyesuaian operasional pada Minggu pagi demi keamanan dan kenyamanan bersama," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Layanan yang mengalami penyesuaian yakni, Koridor 2A (Pulogadung 1 - Rawa Nangka, rute diperpendek sampai Damai akibat banjir di Koridor 3 ruas Pulo Nangka.

Kemudian Koridor 3 (Kalideres - Monas), rute diperpendek jadi Damai – Monas (dua arah) karena genangan air dan pembatas jalan (MCB) yang roboh.

Selanjutnya, Koridor 6 (Ragunan - Galunggung), jalur dialihkan karena genangan air di seputar kolong Underpass Mampang.

Baca Juga:

Berikutnya ,?Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit), jalur dialihkan melalui Tol Slipi 1 karena genangan di atas 30 sentimeter (cm) setelah Halte Grogol.

?Koridor 13E (Puribeta - Kuningan), dialihkan melewati jalur atas akibat genangan di Underpass Mampang.

Sebanyak 17 rute layanan Transjakarta, mulai dari bus BRT, angkutan integrasi hingga Mikrotrans mengalami penyesuaian operasional pada Minggu pagi akibat banjir

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transjakarta  banjir  mikrotrans  BRT 
BERITA TRANSJAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp