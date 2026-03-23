Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Imbas Konflik Timur Tengah, Purbaya Batasi Anggaran Baru Kementerian

Senin, 23 Maret 2026 – 11:00 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga.

Hal ini dilakukan Purbaya untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu  (23/3).

Purbaya mengaku pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap kementerian ditargetkan sebesar 10 persen.

Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen," bebernya.

Purbaya berharap penghematan negara ini bisa membuat APBN menjadi sehat di tengah perang tiga negara, Amerika Serikat (AS), Israel dengan Iran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   efisiensi  purbaya  Konflik Timur Tengah  Anggaran  APBN 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp