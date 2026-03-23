Imbas Konflik Timur Tengah, Purbaya Batasi Anggaran Baru Kementerian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga.

Hal ini dilakukan Purbaya untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (23/3).

Purbaya mengaku pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap kementerian ditargetkan sebesar 10 persen.

Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen," bebernya.

Purbaya berharap penghematan negara ini bisa membuat APBN menjadi sehat di tengah perang tiga negara, Amerika Serikat (AS), Israel dengan Iran.