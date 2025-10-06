Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Imbas Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Pram Lakukan Efisien Anggaran Dinas & BUMD

Senin, 06 Oktober 2025 – 17:55 WIB
Imbas Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Pram Lakukan Efisien Anggaran Dinas & BUMD - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan melakukan efisiensi anggaran pada 2026.

Hal itu sebagai imbas pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencapai Rp 15 triliun.

Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa seluruh dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta harus melakukan efisiensi pada 2026.

Baca Juga:

Pramono dan Wakil Gubernru DKI Jakarta Rano Karno bakal memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,” kata Pramono, Senin (6/10).

Dia menyatakan bahwa program yang tak akan diefisiensi atau dipangkas adalah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca Juga:

“Ini merupakan landasan kami semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu,” ungkapnya.

Adapun dana transfer ke daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan kepada pemda untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai desentralisasi fiskal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan melakukan efisiensi anggaran pada 2026, imbas pemotongan dana transfer ke daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dana transfer ke daerah  pemotongan dana transfer ke daerah  Pramono Anung  Efisiensi Anggaran  Pemprov Dki Jakarta 
BERITA DANA TRANSFER KE DAERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp