Imbas Perang di Timur Tengah, Meisya Siregar dan Bebi Romeo Terkendala Pulang Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Meisya Siregar dan Bebi Romeo tengah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Kepulangan suami istri itu ternyata mengalami kendala karena pembatalan penerbangan imbas perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, Meisya Siregar dan Bebi Romeo harus mencari penerbangan lain setelah maskapai sebelumnya membatalkan keberangkatan transit Dubai ke Jakarta pada Senin (2/3).

"Habis war tiket lanjut tarawih di kamar, alhamdulillah bisa goler-goler," ungkap Meisya Siregar, Senin (2/3).

Perempuan berusia 46 tahun itu berusaha untuk mencari penerbangan langsung untuk pulang ke Jakarta.

Meisya Siregar kemudian menanyakan followers atau netizen yang juga memiliki rencana pulang dari Jeddah.

"Ada yang jadwal pulang Jeddah-Jakarta tanggal 2 juga enggak?" tanya pemain film Pizza Man itu.

Berkat ikhtiar yang dilakukan, Meisya Siregar pun akhirnya mendapatkan tiket pesawat ke Jakarta.