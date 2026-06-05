Imbas Sanksi Fernandez, Veda Ega Amankan Posisi Tiga Besar Moto3

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira datang dari ajang balap motor dunia. Pembalap berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3 musim 2026.

Perubahan posisi ini terjadi setelah rivalnya asal Spanyol, Adrian Fernandez, didiskualifikasi dari enam balapan awal musim ini.

Laman MotoGP pada Jumat melaporkan pembalap tim Honda Team Asia itu menempati peringkat ketiga setelah mengumpulkan 71 poin dari tujuh balapan.

Pada tujuh balapan yang sudah dilaluinya, Veda dua kali naik podium di peringkat ketiga di Brasil dan Prancis.

Veda berada di belakang dua pembalap Spanyol, Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team) di tempat pertama dan Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) di posisi kedua.

MotoGP memutuskan mendiskualifikasi Fernadez pada enam balapan awal Moto3 2026 karena penggunaan dua mesin tanpa izin resmi.

Steward FIM MotoGP telah mendiskualifikasi Fernandez dari enam Grand Prix pertama musim ini.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan temuan Direktur Teknis mengenai segel dan laporan resmi dari pabrikan mesin, ditemukan bahwa mesin ini dibuka tanpa izin.