JPNN.com - Entertainment - Seleb

Imbas Suami Diduga Lakukan Video Nakal, Clara Shinta Jalani Pengobatan Rutin

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:31 WIB
Clara Shinta. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Clara Shinta mengakui dirinya sampai harus berkonsultasi dengan psikiater seusai suaminya diduga melakukan video call sex (VCS) dengan wanita lain.

Dia, bahkan menyebut saat ini sedang dalam pengobatan rutin akibat peristiwa kurang mengenakkan yang dialaminya itu.

"Psikolog sudah, psikiater sudah. Saya lagi dalam pengobatan rutin juga minum obat dalam dua minggu ini," ujar Clara Shinta di Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Selebritas itu lantas membeberkan kondisinya seusai rutin meminum obat dari psikiater.

Dia merasa menjadi lebih tenang berkat pengobatan yang dijalaninya tersebut.

"Saya sudah minum rutin jadi alhamdulillah saya jadi kuat nih, lebih tenang untuk saat ini," ucap Clara Shinta.

Dia mengaku bahwa sebelumnya memaksakan diri untuk berbicara perihal masalah rumah tangganya kepada awak media. Namun kini, Clara Shinta sudah merasa lebih tenang.

"Kalau kemarin memang memaksakan untuk bisa ngobrol ke kalian, kalau sekarang sudah lebih tenang karena masih dalam pengaruh obat sih," tuturnya.

