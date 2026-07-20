Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Imbauan untuk PNS, PPPK, P3K PW: Jangan Sampai Enggak Kerja, ya

Senin, 20 Juli 2026 – 04:35 WIB
Imbauan untuk PNS, PPPK, P3K PW: Jangan Sampai Enggak Kerja, ya - JPNN.COM
ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MEDAN – Para ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkup Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, yang menonton siaran langsung pertandingan Spanyol vs Argentina diminta tetap masuk kerja pada hari ini (20/7).

Diketahui, pertandingan Spanyol vs Argentina final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin dini hari WIB hingga menjelang matahari terbit.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengimbau masyarakat khususnya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan, yang dipimpinnya, untuk tetap melaksanakan aktivitasnya bekerja seusai menonton Final Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

"Jangan sampai enggak kerja, ya. Jangan asalan nanti diajak Bu Menteri nobar, tetapi enggak kerja besok," ujar Rico Waas saat Nonton Bareng Final Dunia 2026 bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Medan, Sumut, Senin.

Rico mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak meninggalkan tanggung jawab pekerjaan di tengah eforia perhelatan sepak bola dunia tersebut.

"Kerja, ya. Jangan enggak kerja," kata dia.

Baca Juga:

Rico dalam kesempatan itu mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemangku kebijakan terkait yang telah memfasilitasi nonton bareng Final Piala Dunia bersama masyarakat.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan panggung hiburan kepada masyarakat melalui sektor olahraga khususnya sepak bola.

Berikut imbauan ditujukan kepada para ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW berkaitan dengan euphoria perhelatan level dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  Spanyol Vs Argentina  Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp