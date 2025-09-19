Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Imelda Therinne Cerita Tentang Film Jembatan Shiratal Mustaqim

Jumat, 19 September 2025 – 21:00 WIB
Imelda Therinne Cerita Tentang Film Jembatan Shiratal Mustaqim - JPNN.COM
Konferensi pers film Jembatan Shiratal Mustaqim di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Dalam film tersebut, perempuan 43 tahun itu berperan sebagai ibu dari Arya (Raihan Khan).

Dia lantas menceritakan awal dirinya ditawarkan untuk membintangi film Jembatan Shiratal Mustaqim.

Baca Juga:

"Pertama kali aku disodorin film ini, aku baca judulnya, kan, 'Jembatan Shiratal Mustaqim'. Pertama yang ada di bayangan aku, 'kayak apa ya?' Aku juga pengin tahu juga begitu. Sebenarnya kan kita belum pernah ada yang ke sana," ujar Imelda Therinne di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/9).

"Jadi, pertama yang ada di benak aku tuh, I'm very curious begitu lho dan bagaimana bisa memvisualkan jembatan ini di hadapan penonton," sambungnya.

Menurutnya, jalan cerita yang disajikan begitu menarik, sehingga memutuskan terlibat dalam film tersebut.

Baca Juga:

"Film ini bukan bukan film yang judgemental begitu, mengangkat sisi-sisi perspektif di berbagai kehidupan. Bahwa mungkin kalau dari plotnya aku, seorang wanita yang mewakili banyak wanita lain, penginnya punya keluarga yang indah, bahagia, sejahtera, tercukupan," tutur Imelda.

"Ternyata banyak yang harus dipertanyakan begitu, lho, tentang kebahagiaan itu sendiri. Apakah kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Apakah kita sudah cukup kritis dan empati terhadap apa yang kita dapatkan di dunia ini? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan setelah dunia ini selesai," imbuhnya.

Aktris Imelda Therinne membintangi film terbaru berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Imelda Therinne  Jembatan Shiratal Mustaqim  Dee Company  film 
BERITA IMELDA THERINNE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp