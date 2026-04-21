Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

IMFI Gandeng Simplifa.ai, Proses Persetujuan Secepat Kilat Lewat AI

Selasa, 21 April 2026 – 18:55 WIB
IMFI Gandeng Simplifa.ai, Proses Persetujuan Secepat Kilat Lewat AI - JPNN.COM
Indomobil Finance Indonesia (IMFI) menggandeng Simplifa.ai, proses persetujuan secepat kilat lewat AI.

jpnn.com, JAKARTA - Industri pembiayaan (multifinance) tanah air memasuki babak baru.

Indomobil Finance Indonesia (IMFI) resmi mengukuhkan kolaborasi strategis dengan Simplifa.ai, perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk merevolusi seluruh proses pengajuan kredit menjadi lebih cerdas, cepat, dan akurat.

Implementasi perdana teknologi ini telah dimulai sejak awal tahun dan kini menjadi motor penggerak transformasi digital di tubuh IMFI.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan industri keuangan yang menuntut efisiensi tinggi serta penilaian risiko yang lebih tajam.

"Selama ini, proses persetujuan kredit seringkali memakan waktu karena rumitnya analisis data manual. Dengan teknologi Simplifa.ai, IMFI kini mampu melakukan analisis data secara komprehensif dan real-time," kata CEO Simplifa.ai, Gema Buana Putra, Selasa (21/4).

Hasilnya, pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat dan konsisten.

Integrasi AI ini tidak hanya mempercepat birokrasi internal, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko di seluruh siklus pembiayaan, sehingga potensi kredit bermasalah dapat diminimalisir sejak dini.

Transformasi digital itu bukan hanya soal kecanggihan internal, tapi juga memberikan dampak langsung kepada nasabah.

Indomobil Finance Indonesia (IMFI) menggandeng Simplifa.ai, proses persetujuan secepat kilat lewat AI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IMFI  Simplifa.AI  Kecerdasan buatan  pembiayaan  multifinance 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp