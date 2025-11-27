Close Banner Apps JPNN.com
IMHAX 2025 Catat Transaksi Positif

Kamis, 27 November 2025 – 16:48 WIB
Kegiatan Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories eXhibition (IMHAX). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories eXhibition (IMHAX) 2025, 13–16 November lalu di Gedung SMESCO Jakarta, mencatatkan hasil positif.

IMHAX tahun ini membukukan transaksi hingga Rp6,5 miliar, melampaui target penyelenggara.

Angka itu bukan hanya menunjukkan tingginya daya beli bikers, tetapi juga gairah industri yang terus menanjak.

“Pameran tahun ini berhasil melebihi target, baik dari sisi transaksi maupun pengunjung,” kata Project Director IMHAX 2025 Hardiyansah, dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Tak hanya kantong yang terbuka lebar, jumlah pengunjung pun ikut memecahkan ekspektasi.

Dengan target hanya 8.000 orang, IMHAX 2025 justru kedatangan 11.068 pengunjung.

Didukung oleh MaxDecal dan Blibli, IMHAX 2025 menjadi magnet yang tak hanya menarik antusiasme publik, tetapi juga kepercayaan pelaku industri.

Tahun ini, ada 75 brand yang ambil bagian—mulai dari pemain besar hingga pendatang baru, dari brand lokal sampai internasional, ditambah sektor FnB yang makin menghidupkan suasana.

