IMHAX 2025 Dibuka: Saat Dunia Apparel Motor Bertemu di Jakarta

Kamis, 13 November 2025 – 15:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, disesaki ratusan merek dari dunia helm, apparel, dan aksesori roda dua yang beradu gaya di Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2025.

Pameran yang berlangsung dari 13 hingga 16 November itu menjadi pestanya para biker tanah air.

Lebih dari 75 jenama ikut ambil bagian, mulai dari nama-nama besar seperti KYT, Shark, HJC, Airoh, Alpinestars, Shoei, hingga merek lokal seperti Respiro dan Tracker yang tampil percaya diri.

Ketua Dewan Pembina IMI, Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya pameran seperti IMHAX dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

“Pasar roda dua di Indonesia sangat besar. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100 peserta."

"Semoga IMHAX terus berkembang setiap tahunnya dan menjadi kiblat komunitas otomotif, khususnya pengguna roda dua,” ujar Bamsoet di sela pembukaan, Kamis (13/11).

IMHAX 2025 tak hanya menggoda mata dengan beragam perlengkapan gaya berkendara, tetapi juga membuka peluang bisnis baru.

Banyak pelaku usaha memanfaatkan ajang tersebut untuk menjalin kemitraan dan membangun jejaring antarbrand.