JPNN.com - Otomotif - Motor

IMHAX 2025: One3 Motoshop Hadirkan Brand Aftermarket Ternama, GaleSpeed Terbaru

Jumat, 14 November 2025 – 08:44 WIB
IMHAX 2025: One3 Motoshop Hadirkan Brand Aftermarket Ternama, GaleSpeed Terbaru
Booth One3 Motoshop dengan beberapa brand aftermarket dunia di IMHAX 2025, Gedung SMESCO, Jakarta Selatan. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di IMHAX 2025, One3 Motoshop memastikan kehadiran brand-brand internasional unggulan—Arrow Exhaust, Bitubo Suspension, R&G Racing, CHIGEE.

Merek-merek aftermarket dunia itu siap menjadi magnet utama dalam pameran yang berlangsung 13–16 November 2025 di SMESCO Building, Jakarta.

Sebagai distributor resmi lini produk aftermarket premium, One3 Motoshop datang dengan misi jelas: memperluas jaringan, memperkuat penetrasi, dan membuka pintu kolaborasi di tanah air.

Panggung IMHAX menjadi ruang strategis untuk menghubungkan distributor, retailer, hingga pembuat komponen global dalam satu ekosistem bisnis.

Namun, tahun ini ada satu bintang baru yang mencuri perhatian: Active dengan produk ikonisnya, GaleSpeed.

GaleSpeed: Pendatang Baru dari Jepang

GaleSpeed muncul sebagai pemain baru yang langsung memancing rasa penasaran para penggemar racing dan custom.

“Company-nya itu Active dari Jepang, dan Galespeed itu produknya. Galespeed ini market-nya ke high performance parts, untuk racing dan kebanyakan memang di braking parts,” ungkap B2B Marketing One3 Motoshop Herman Sumedha, Kamis (13/11).

Di IMHAX Show 2025, One3 Motoshop membawa brand-brand unggulan—Arrow Exhaust, Bitubo Suspension, R&G Racing, CHIGEE. Termasuk pendatang baru Active/GaleSpeed

