Imigrasi Bogor Hadirkan Inovasi Medisa & Pancawala Demi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

jpnn.com, BOGOR - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor membuka layanan pengurusan paspor di akhir pekan melalui program MEDISA. Layanan ini memberi akses bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja.

Program ini dibatasi untuk percepatan paspor dengan kuota maksimal 50 pemohon setiap Sabtu.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana menyebut layanan ini diharapkan dapat membuat proses pengurusan paspor tetap cepat dan terukur.

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“Layanan ini kami sediakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja. Dengan kuota 50 pemohon setiap Sabtu, kami ingin memastikan proses tetap cepat dan terukur,” kata Ritus dalam siaran persnya, Sabtu (6/6).

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang ke kantor. Pemohon wajib membawa e-KTP, paspor lama, serta materai Rp10.000 untuk penggantian paspor.

Selain layanan akhir pekan, Imigrasi Bogor juga menghadirkan inovasi Pancawala atau Pelayanan Paspor Waktu Senja.

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Pancawala merupakan layanan permohonan paspor yang diselenggarakan di luar jam kerja reguler sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

"Layanan ini dilaksanakan pada pukul 17.00 hingga 18.00 WIB dengan kuota pelayanan sebanyak 20 pemohon setiap pelaksanaannya," kata dia.