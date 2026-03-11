Imigrasi Jakarta Timur Ikuti Safari Ramadan Kemenimipas di Lapas Cipinang

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur turut menghadiri kegiatan safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Cipinang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial selama Ramadan.

Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dalam kegiatan tersebut diwakili langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Pungki Handoyo.

Partisipasi ini menunjukkan komitmen jajaran Imigrasi Jakarta Timur dalam mendukung kegiatan sosial serta memperkuat kebersamaan di lingkungan kementerian.

Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama jajaran pimpinan tinggi di lingkungan kementerian.

Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut, dilaksanakan pula penyerahan bantuan sosial serta santunan kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan semangat bagi para penerima manfaat, khususnya di momentum Ramadan yang identik dengan berbagi dan memperkuat solidaritas.

Selain sebagai ajang berbagi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antarpegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, pemerintah ingin menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, serta semangat berbagi yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.