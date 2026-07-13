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Imigrasi Jakarta Utara Gelar Pasporia di CFD Sudirman

Senin, 13 Juli 2026 – 03:04 WIB
Imigrasi Jakarta Utara Gelar Pasporia di CFD Sudirman - JPNN.COM
Layanan Pasporia yang digelar Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, tampak berbeda pada Minggu (12/7). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar kegiatan Pasporia (Paspor Minggu Ceria) di Wisma Keiai, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan menyenangkan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakart Pamuji Raharja dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah.

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Kehadiran para pimpinan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan Pasporia kali ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara berhasil melayani sebanyak 56 pemohon paspor, baik melalui pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun jalur walk-in. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari dengan tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan paspor di akhir pekan.

Selain layanan paspor, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat, seperti senam pagi bersama, layanan informasi dan konsultasi keimigrasian, serta permainan interaktif dengan berbagai suvenir menarik.

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Seluruh rangkaian kegiatan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang tengah berolahraga dan menikmati suasana CFD di kawasan Sudirman.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Rendra Mauliansyah, mengatakan bahwa kegiatan Pasporia merupakan upaya untuk menghadirkan layanan paspor yang lebih dekat, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat.

Kantor Imigrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Pasporia di CFD Sudirman pada Minggu (12/7).

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TAGS   Kantor Imigrasi Jakarta Utara  Pasporia  CFD  Layanan paspor 
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