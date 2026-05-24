Imigrasi Jakut - Nasional - Hukum

Imigrasi Jakut Buka Layanan Paspor Akhir Pekan Untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 24 Mei 2026 – 18:05 WIB
Kantor Imigrasi Jakarta Utara membuka layanan paspor pada akhir pekan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menghadirkan layanan paspor bagi masyarakat dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta Utara yang diselenggarakan pada Minggu (24/5) di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”.

Melalui kegiatan ini, layanan keimigrasian dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan yang fleksibel dan mudah dijangkau, khususnya pada akhir pekan.

Pelaksanaan layanan paspor berlangsung dengan lancar, tertib, dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil melayani sebanyak 20 permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor dan sepuluh permohonan paspor secara walk-in.

Antusiasme masyarakat terhadap layanan paspor di kawasan HBKB menunjukkan tingginya kebutuhan akan pelayanan keimigrasian yang mudah diakses.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus menjadi solusi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat sebagai wujud nyata komitmen “Imigrasi untuk Rakyat”.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Rendra Mauliansyah mengatakan melalui kegiatan ini, mereka menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan prima yang profesional, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

