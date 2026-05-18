Imigrasi Jawab Kebutuhan Masyarakat dengan Hadirkan Layanan Paspor saat CFD

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara menghadirkan layanan paspor di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Minggu (17/5), bertepatan dengan kegiatan car free day (CFD).

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Eko Budianto mengatakan layanan tersebut dilakukan untuk memberikan alternatif pengurusan paspor bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen pada hari kerja.

“Kebutuhan paspor masyarakat masih cukup tinggi, sementara waktu untuk mengajukan permohonan sering terkendala oleh kesibukan pada hari kerja, Senin sampai Jumat. Karena itu, kami memberikan solusi berupa layanan paspor di hari Minggu atau Jumat,” ujar Eko dalam siaran persnya, Senin (18/5).

Baca Juga: Imigrasi Gagalkan Keberangkat 89 JCH Nonprosedural

Menurut dia, model pelayanan serupa berpotensi diterapkan di berbagai lokasi car free day, baik di Jakarta maupun daerah lain.

Dia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan akses layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan Minggu kemarin, tercatat sekitar 30 pemohon dilayani. Rinciannya terdiri dari 20 layanan melalui aplikasi M-Paspor dan 10 layanan walk-in.

Baca Juga: Herman Deru Usulkan Penambahan Kantor Imigrasi di Sejumlah Daerah Sumsel

Pelayanan dibatasi hingga pukul 10.00 WIB menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan car free day.

Eko mengatakan pelaksanaan layanan saat CFD saat ini masih difokuskan di Jakarta dengan sistem giliran antar kantor imigrasi setiap pekan.