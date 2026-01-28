Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Imigrasi Luncurkan Global Citizen of Indonesia, Izin Tinggal Tanpa Batas bagi Diaspora

Rabu, 28 Januari 2026 – 17:11 WIB
Imigrasi Luncurkan Global Citizen of Indonesia, Izin Tinggal Tanpa Batas bagi Diaspora - JPNN.COM
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengeluarkan Kebijakan inovatif dengan memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia. Foto Humas Kemenimipas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengeluarkan Kebijakan inovatif dengan memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia. Kebijakan bernama Global Citizen of Indonesia (GCI) ini resmi diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada Senin, 26 Januari 2026, bertepatan dengan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76.

Kebijakan GCI dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi individu yang memiliki hubungan darah, sejarah, atau kekerabatan dengan Indonesia tanpa mewajibkan mereka melepas kewarganegaraan asalnya.

"Kebijakan ini menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan hukum kewarganegaraan Indonesia. Melalui skema ini, diaspora diharapkan dapat berkontribusi lebih nyata dalam pembangunan nasional," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Rabu (28/1). 

Baca Juga:

Subjek kebijakan ini antara lain eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, serta anak hasil perkawinan campuran, termasuk juga anggota keluarga dari pemegang izin tinggal GCI melalui skema penyatuan keluarga. Juga  WNA dengan keahlian khusus yang mendapatkan undangan atau keterangan urgensi dari pemerintah pusat.

Permohonan GCI diajukan secara daring melalui sistem visa elektronik (evisa.imigrasi.go.id). E-visa GCI (indeks E31A, E31B, E31C, E32E, E32F, E32G, E32H) terintegrasi dengan system perlintasan, baik autogate maupun konter pemeriksaan imigrasi manual. 

Pemohon yang ingin menggunakan fasilitas autogate diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan All Indonesia sebelum tiba di RI. 

Baca Juga:

"Dalam kurun waktu 24 jam setelah memasuki Indonesia, pemegang e-visa

GCI akan langsung menerima Izin Tinggal Tetap (ITAP) tak terbatas, tanpa perlu pergi ke kantor imigrasi," ujarnya.

Imigrasi meluncurkan Global Citizen of Indonesia, izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi diaspora

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Imigrasi  Global Citizen of Indonesia  Diaspora  izin tinggal  Diaspora Indonesia 
BERITA IMIGRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp