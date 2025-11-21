Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Imigrasi Semarang Pulangkan Eks Narapidana Narkoba ke Kenya

Jumat, 21 November 2025 – 21:41 WIB
Imigrasi Semarang Pulangkan Eks Narapidana Narkoba ke Kenya - JPNN.COM
Proses deportasi warga negara Kenya oleh Imigrasi Semarang. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap seorang Warga Negara Kenya berinisial EK pada Kamis, 20 November 2025.

Pendeportasian dilakukan setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana atas pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dinyatakan wajib dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Proses pemulangan dilakukan oleh tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang mengawal EK menuju Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk diterbangkan kembali ke negara asalnya.

Baca Juga:

Seluruh prosedur pengawalan dan pemeriksaan keimigrasian telah dilaksanakan sesuai standar operasional yang berlaku.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Bapak Haryono Susilo menyampaikan bahwa deportasi ini merupakan langkah tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Setiap pelanggaran hukum oleh orang asing akan kami tindak sesuai aturan,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Dengan dipulangkannya EK keluar wilayah Indonesia, proses penegakan hukum terhadap yang bersangkutan dinyatakan selesai.

Imigrasi Semarang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. (cuy/jpnn)

Kantor Imigrasi Semarang memulangkan warga negar Kenya yang sudah menjadi mantan narapidana kasus narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Warga Negara Kenya  Deportasi  Imigrasi Semarang  narkoba 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp