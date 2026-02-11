Close Banner Apps JPNN.com
Imlek & Ramadan Berdekatan Jadi Momentum Memperkuat Toleransi di Kota Semarang

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:36 WIB
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bersama Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana beserta jajaranya. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 menjadi momen istimewa, karena tahun ini waktunya berdekatan dengan bulan suci Ramadan.

Situasi ini menghadirkan suasana khas tradisi besar masyarakat Tionghoa dan tradisi besar masyarakat muslim yang hadir hampir bersamaan dalam satu ruang kota yang sama.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Selasa (10/2).

Dalam kesempatan itu, Agustina menyampaikan harapan baik bagi seluruh warga Kota Semarang dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, yang tahun ini memasuki Shio Kuda Api.

“Tahun kuda katanya mudah-mudahan membawa rezeki yang lebih banyak, kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik bagi seluruh warga Kota Semarang,” ujar Agustina.

Lebih dari sekadar perayaan, wali kota menekankan bahwa momen ini memperlihatkan kekuatan Kota Semarang sebagai rumah bersama bagi seluruh warganya.

“Hari ini kita dikumpulkan ramah-tamah oleh beliau, Mas Kukrit, dan bisa bertemu dengan seluruh lintas agama, lintas suku, lintas komunitas. Untuk membangun persepsi yang selaras untuk Semarang Damai,” lanjutnya.

Agustina juga menyampaikan bahwa Imlek yang berdekatan dengan bulan puasa menjadi ruang penting untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan.

