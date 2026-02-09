Imlek Semawis 2026 Tampilkan Harmoni Budaya dan Toleransi Warga Kota Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Pasar Imlek Semawis 2026 telah memulai rangkaian kegiatan pada Sabtu (7/2).

Rangkaian perayaan menjelang Tahun Baru Imlek ini diawali dengan Tradisi Ketuk Pintu di Klenteng Tay Kak Sie Kota Semarang.

Tradisi Ketuk Pintu sebagai simbol permohonan doa, keselamatan, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, sekaligus penanda harmoni lintas budaya yang telah mengakar di Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan Pasar Imlek Semawis bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga ruang bersama yang merefleksikan nilai toleransi dan kebersamaan warganya.

“Pasar Imlek Semawis menjadi ruang perjumpaan warga dari berbagai latar belakang. Di sinilah kita melihat bahwa keberagaman di Kota Semarang hidup, dirawat, dan dirayakan bersama secara alami,” ujar Agustina.

Menurut Agustina, Pemkot Semarang terus mendukung kegiatan budaya yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Dia menegaskan kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi pondasi penting dalam menjaga Semarang sebagai kota yang inklusif dan harmonis.

Pada tahun ini, Pasar Imlek Semawis mengusung tema 'Kuda Datang, Sukses Menjelang' seiring perayaan Imlek yang memasuki shio Kuda Api.