JPNN.com - Nasional - Hukum

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, 21 Kendaraan Disita, Lihat!

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:04 WIB
Mobil Nissan GT-R yang menjadi salah satu barang bukti yang disita terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer saat ditampilkan di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 21 kendaraan hingga Kamis (21/8) sore, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.

Noel juga merupakan pentolan Jokowi Mania (JoMan), sukarelawan pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Sejumlah unit kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti yang disita terkait OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer saat ditampilkan di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Jumlah baran bukti yang disita terkait OTT ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Sampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat, dan 6 kendaraan roda dua," kata Budi Prasetyo.

Walakin, Budi belum dapat memberitahukan mengenai kepemilikan maupun lokasi penyitaan puluhan kendaraan tersebut.

Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, 21 kendaraan tersebut terdiri atas mobil Nissan GT-R, mobil Toyota Corolla Cross, dua mobil Palisade, mobil Suzuki Jimny, tiga mobil Honda CRV, mobil Jeep, mobil HILUX.

Ada pula dua mobil Expander, mobil Hyundai Stargazer, mobil BMW, mobil Pajero Sport, motor Vespa Sprint S 150, motor Vespa, motor Scrambler Ducati, motor Ducati Hypermotard, motor Ducati Xdiavel, dan motor Ducati.

Sebanyak 21 kendaraan disita terkait OTT KPK terhadap Wamenaker yang juga pentolan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel.

