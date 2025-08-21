Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Menaker: Ini Pukulan Berat

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:50 WIB
Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Menaker: Ini Pukulan Berat - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

jpnn.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara merespons penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.

"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK," kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Yassierli menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terkait OTT terhadap Immanuel Ebenezer.

Baca Juga:

"Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," ujarnya.

OTT KPK tersebut, kata Yassierli, menjadi pukulan berat bagi dirinya sebagai menaker dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Terlebih sejak dirinya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 (sepuluh) bulan terakhir, Yassierli sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan.

Baca Juga:

"Bagi saya dan keluarga besar Kemnaker, ini adalah pukulan yang berat," kata dia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, Yassierli sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi.

Menaker Yassierli mengatakan kejadian Wamenaker Immanuel Ebenezer kena OTT KPK menjadi pukulan yang berat baginya. Begini kalimatnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Immanuel Ebenezer  noel  OTT  KPK  OTT KPK  Yassierli  Prabowo Subianto  K3  pemerasan 
BERITA IMMANUEL EBENEZER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp