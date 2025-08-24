Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini

Minggu, 24 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini - JPNN.COM
Tersangka Immanuel Ebenezer alias Noel Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK mengatakan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) saat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta uang sejumlah Rp 3 miliar.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan Immanuel meminta uang tersebut untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu.

Baca Juga:

Permintaan uang tersebut dilakukan setelah Immanuel Ebenezer mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK memandang renovasi rumah tersebut belum dilakukan oleh Immanuel Ebenezer.

“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” katanya.

Baca Juga:

KPK pada Jumat (22/8) menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia disebut KPK menerima uang Rp 3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati.

KPK mengatakan Immanuel Ebenezer Gerungan saat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta uang sejumlah Rp 3 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Immanuel Ebenezer  OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer  KPK  OTT KPK 
BERITA IMMANUEL EBENEZER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp