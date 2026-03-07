Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Immoderma Clinic Luncurkan Treatment Premium Bikin Skinbooster Maksimal

Sabtu, 07 Maret 2026 – 14:24 WIB
Immoderma Clinic Luncurkan Treatment Premium Bikin Skinbooster Maksimal
Immoderma Clinic, salah satu klinik kecantikan terpercaya dengan layanan advanced aesthetic treatments, resmi menghadirkan Remee Pro. Foto: dok Immoderma

jpnn.com, JAKARTA - Immoderma Clinic, salah satu klinik kecantikan terpercaya dengan layanan advanced aesthetic treatments, resmi menghadirkan Remee Pro.

Perwakilan dokter di Immoderma Clinic, dr. Sekar Putri mengatakan teknologi Precision Pen Injector generasi terbaru yang dirancang untuk memberikan hasil skinbooster yang lebih maksimal, lebih presisi, dan lebih nyaman.

Remee Pro adalah inovasi yang sangat menarik dalam dunia aesthetic treatment. 

"Dengan teknologi ini, pasien dapat mendapatkan hasil skinbooster yang lebih optimal dengan proses yang lebih nyaman dan presisi,” ujar dr. Sekar Putri.

Dia menjelaskan berbeda dengan metode injeksi konvensional, Remee Pro menggunakan teknologi micro-needle automation.

"Memungkinkan distribusi skinbooster lebih merata dan presisi ke dalam lapisan kulit," kata dia.

Menurut dr. Putri, treatment menjadi lebih optimal dengan pengalaman yang jauh lebih nyaman bagi pasien.

Selain itu, keempat, recovery lebih cepat. Prosedur yang minimal invasif memungkinkan pasien kembali beraktivitas lebih cepat tanpa downtime panjang.

Immoderma Clinic, salah satu klinik kecantikan terpercaya dengan layanan advanced aesthetic treatments, resmi menghadirkan Remee Pro.

