Immoderma Clinic Raih Dua Penghargaan Bergengsi pada WJP Medical Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Immoderma Aesthetic and Wellness Clinic meraih dua penghargaan dalam ajang WJP Medical Award 2026 di BlackOwl, Gading Serpong yakni Top Buyer Loyal dan Loyal Partnership Award pada 8 Januari 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi klinik dalam investasi perangkat medis estetika bersertifikasi serta kemitraan berkelanjutan dengan distributor perangkat medis estetika, WJP Medical.

Menurut dr. Sekar Putri Ariviana selaku perwakilan Immoderma, penghargaan ini memperkuat komitmen klinik untuk menghadirkan layanan estetika yang mengutamakan keamanan prosedur, presisi hasil, dan pengalaman perawatan yang terukur.

"Di tengah meningkatnya minat masyarakat pada perawatan estetika, kami melihat tren ‘safety-first’ semakin kuat klien semakin kritis memilih klinik dengan standar teknologi dan protokol yang jelas,” ujar dokter Sekar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1).

Sekar mengatakan, Immoderma menekankan, perbedaan utama layanan estetika yang menggunakan teknologi premium bukan semata nama alat, melainkan pada protokol klinis yang menyertai mulai dari asesmen kondisi kulit, parameter treatment yang disesuaikan, hingga pemantauan pascatindakan.

"Bagi kami, teknologi adalah bagian dari sistem bukan alat berdiri sendiri. Yang paling penting adalah indikasi yang tepat, operator kompeten, serta standar keselamatan," ucap dokter Sekar.

WJP Medical menjelaskan bahwa ajang penghargaan tahun ini mengusung tema “World-Class Proven Technology” dan mempertemukan praktisi serta pembicara dari berbagai negara untuk membahas arah perkembangan teknologi estetika medis.

Sekar menuturkan, dalam agenda tersebut, peserta juga berdiskusi mengenai tren perawatan yang menekankan minim downtime, hasil natural, dan pendekatan personalized berbasis kondisi kulit masing-masing individu.