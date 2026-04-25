Immoderma Semarang Hadirkan Vitaran Skinbooster Untuk Kulit Tampil Segar & Tetap Alami

jpnn.com, SEMARANG - Ada satu fase yang diam-diam mulai dirasakan banyak perempuan dan pria modern: wajah terlihat lelah, kusam, kurang hidup, tetapi sulit dijelaskan penyebab pastinya.

Bukan karena tidak merawat diri. Justru sering kali, skincare sudah berlapis, treatment sudah rutin, facial sudah berkali-kali, bahkan berbagai prosedur sudah dicoba. Namun ada satu hal yang tetap terasa kurang: kulit tidak memancarkan kualitas sehat yang sesungguhnya.

Di tahun 2026, standar kecantikan mulai bergeser. Orang tidak lagi sekadar mengejar wajah yang tampak “dikerjakan”. Yang kini paling menarik justru adalah tampilan yang lebih halus, lebih segar, lebih kenyal, lebih mahal, tetapi tetap terlihat alami. Kulit yang sehat kini menjadi simbol baru dari kecantikan yang modern, tenang, dan berkelas.

Melihat perubahan itulah, Klinik Immoderma Semarang resmi menghadirkan Vitaran Skinbooster, sebuah treatment yang dirancang untuk membantu mendukung kualitas kulit agar tampak lebih sehat, lebih terawat, dan lebih hidup dari waktu ke waktu.

Vitaran Skinbooster hadir sebagai salah satu opsi perawatan di Immoderma yang difokuskan pada skin quality. Bukan semata-mata soal tampilan luar yang sesaat, tetapi tentang membantu kulit terlihat lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih refined secara keseluruhan. Treatment ini menjadi menarik karena menjawab kebutuhan pasien modern yang ingin hasil elegan, bukan hasil yang terlalu ramai untuk dilihat.

Manager Public Experience Immoderma Oktavia mengatakan perubahan tren kecantikan saat ini sebenarnya memperlihatkan satu hal yang sangat penting: pasien semakin cerdas, semakin sadar, dan semakin tahu apa yang mereka cari.

“Sekarang pasien tidak selalu datang dengan permintaan ingin terlihat berubah drastis. Justru banyak yang datang dengan keinginan yang lebih subtle, lebih dewasa, dan lebih sophisticated. Mereka ingin wajah terlihat segar, kulit tampak sehat, lebih glowing dengan cara yang elegan, dan tetap natural. Mereka ingin dipuji karena terlihat fresh, bukan dipertanyakan habis treatment apa. Itu yang menurut kami menjadi esensi baru dari kecantikan di tahun 2026,” ujar Oktavia.

Dia menjelaskan Immoderma melihat bahwa kebutuhan pasien kini bergeser ke arah yang lebih personal. Banyak yang tidak lagi mengejar hasil yang terlalu obvious, melainkan menginginkan kualitas kulit yang terlihat lebih baik secara bertahap.