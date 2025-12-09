Immoderma Sukses Bawa Tren Baru Estetik Clinic Era Wellness

jpnn.com, JAKARTA - Immoderma Aesthetic and Wellness Clinic sukses membawa kampanye CantikDariHati yang mengajak perempuan Indonesia untuk memahami bahwa kecantikan sejati dimulai dari kesehatan tubuh dan pikiran, bukan hanya perawatan kulit dari luar.

Kampanye itu juga mencetak Rekor MURI sebagai penyelenggara Senam Mat Pilates dalam event Immoderma Mat Pilates Festival 2025, dengan peserta terbanyak di Indonesia yakni total 1.150 peserta perempuan, yang digelar di Lapangan Parkir Gajahmada Plaza Semarang, pada Minggu (7/12).

Direktur Marketing & IT Immoderma Teddy Agus menyampaikan event itu merupakan bagian dari kampanye #CantikDariHati yang mengajak perempuan Indonesia untuk memahami kecantikan sejati dimulai dari kesehatan tubuh dan pikiran, bukan hanya perawatan kulit dari luar.

"Event ini bukan sekadar kompetisi atau pamer peserta. Kami ingin memberikan edukasi bahwa sehat itu harus dari badan dulu. Kalau tubuhnya sehat, glowing akan keluar dengan sendirinya. Immoderma hanya membantu menyempurnakan dengan perawatan estetik yang tepat," ujar Teddy, dalam keterangannya, dikutip, Selasa (8/12).

Acara digelar secara serentak di empat kota, yakni Semarang dengan 900 lebih peserta, Purwokerto dengan 100 peserta, Bojonegoro dengan 100 peserta, dan Cirebon sebanyak 50 peserta.

Teddy menjelaskan Immoderma Mat Pilates Festival 2025 terdiri dari Mat Pilates (low-impact strength training), Cardio Dance (cardiovascular wellness), dengan durasi 60 menit intensif.

Sebelumnya, kata dia, Immoderma pernah mendapatkan rekor MURI dalam kategori senam pilates tanpa menggunakan matras. Teddy menambahkan, kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan sinkronisasi gerakan serentak kampanye #CantikDariHati.

Dokter Kecantikan Immoderma, dr. Sekar Putri Ariviana, mengatakan diperlukan regenerasi dan asupan olahraga yang konsisten untuk menjaga kesehatan jasmani dan memancarkan kecantikan alami dari dalam.