Timnas Indonesia vs Lebanon: Duel Bersejarah, Ujian Sejati Skuad Garuda

jpnn.com - Laga antara Timnas Indonesia dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB, akan menjadi duel bersejarah.

Pertandingan FIFA Matchday ini menjadi pertemuan perdana kedua negara di level senior. Sebelumnya, Indonesia dan Lebanon hanya bersua di kelompok umur U-23 pada Kualifikasi Olimpiade 2004 dan 2008.

Tolok Ukur Timnas Indonesia

Atmosfer Surabaya kian bergelora karena laga ini bukan sekadar uji coba biasa. Pertemuan dengan Lebanon hadir sebagai tolok ukur penting bagi Skuad Garuda menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang.

Secara peringkat FIFA, kedua tim tidak terpaut jauh. Lebanon saat ini menempati posisi ke-112 dunia, sementara Indonesia berada di urutan ke-117.

Kondisi ini membuat duel diprediksi berlangsung ketat, berbeda dengan laga sebelumnya saat Indonesia berpesta gol 6-0 atas Taiwan.

Tim berjuluk The Ceddars dikenal memiliki permainan fisik yang kuat, sementara Indonesia mengandalkan kecepatan dan variasi serangan dari lini tengah.

Ujian Sesungguhnya Timnas Indonesia

Pertemuan ini pun dipandang sebagai ujian sebenarnya bagi Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam mematangkan skema permainan.

Selain menjadi uji coba terakhir sebelum ajang resmi, duel Timnas Indonesia vs Lebanon di Surabaya mengandung makna historis yang bersejarah bagi kedua tim.(mcr15/jpnn)