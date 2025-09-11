Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

IMOS 2025 Digelar di ICE BSD, Belasan Merek Motor Bakal Merapat

Kamis, 11 September 2025 – 10:46 WIB
Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 24-28 September 2025. ilustrasi. Foto: IMOS

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pameran otomotif roda dua, Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 24-28 September 2025.

Pameran tahunan akan mejadi para produsen sepeda motor memperkenalkan produk barunya itu.

Selain itu, ajang tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) dalam mendorong pertumbuhan serta inovasi industri sepeda motor.

Ketua Penyelenggara IMOS 2025 Sigit Kumala mengatakan pihaknya fokus untuk memperkenalkan dan juga memamerkan teknologi terbaru pada gelaran kali ini.

Dia menyebut pada ajang tidak memasang target muluk-muluk. Setidaknya, angka masih sama seperti tahun lalu

"Pada tahun lalu IMOS membukukan penjualan mencapai Rp70 miliar. Secara tidak langsung, capaian tersebut ikut menjadi penyokong gairahnya industri otomotif di segmen roda dua," ujar pria yang juga menjabat Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) itu.

Tak hanya itu, ajang itu juga menjadi pameran bergengsi bagi para produsen otomotif roda dua di tanah air.

IMOS 2025 akan menghadirkan belasan merek sepeda motor, mulai dari motor berbahan bakar bensin hingga listrik, yaitu Honda, Suzuki, TVS, Yamaha, Alva, Benda, Harley-Davidson, Italjet, Keeway, Kupprum, Morbidelli, Polytron, Royal Enfield dan Scomadi.

Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 24-28 September 2025.

TAGS   IMOS 2025  pameran sepeda motor  ICE BSD  AISI 
