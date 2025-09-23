IMOS 2025 Dimulai Besok, Jangan Sampai Terlewat

Selasa, 23 September 2025 – 18:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) kembali menggelar Indonesia Motorcycle Show (IMOS) pada 24-28 September 2025 di ICE, BSD City, Tangerang.

Pameran industri kendaraan roda dua itu akan menghadirkan sejumlah model dan inovasi terbaru dari beberapa merek dan supporting industry.

Selain itu, berbagai program menarik yang makin interaktif bagi para pengunjung juga disiapkan.

Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS 2025, Sigit Kumala menyampaikan di tengah daya beli yang melemah dan tekanan ekonomi global dan geopolitik, kami melihat penjualan sepeda motor masih tumbuh meski tidak besar.

"Kami lihat mampu mengerem potensi penurunan permintaan sepeda motor di pasar domestik."

"Kondisi ini mendorong kami untuk menghadirkan IMOS 2025 dengan program yang lebih menarik dan berdampak ke penjualan," jelas Sigit dalam keterangannya, Selasa (23/9).

IMOS 2025 akan diikuti puluhan merek sepeda motor, baik berbahan bakar bensin maupun motor listrik.

Produk-produk dari industri pendukung seperti aksesori, apparel, pelumas, teknologi digital, dan suku cadang juga akan turut meramaikan pameran.