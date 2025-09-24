Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta

Rabu, 24 September 2025 – 14:30 WIB
IMOS 2025, Yamaha Meluncurkan Xmax Tech Max Terbaru, Harga Lebih Dari Rp 75 Juta - JPNN.COM
Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD, Rabu (24/9). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech 2025 pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD, Rabu (24/9).

Produk ini merupakan varian terbaru anyar dari Xmax Connected Tech MAX yang merupakan flagship model tertinggi di jajaran skutik Maxi Yamaha.

"Pada momen IMOS ini kami meluncurkan produk terbaru yang merupakan flagship model di kategori MAXI Yamaha," Dyonisius Beti, President Director & CEO, PT Yamaha Indonesia Motor di ICE BSD.

Baca Juga:

Dia menambahkan kehadiran produk ini memang untuk menjawab keinginan konsumen premium.

Sebab, produk ini sebelumnya sudah lebih dulu diluncurkan di market eropa dengan update fitur serta warna baru yang semakin meningkatkan kualitas berkendara di level tertinggi.

Yamaha Xmax Tech MAX 2025 dilengkapi fitur mumpuni guna mendukung kualitas berkendara ke level yang lebih tinggi.

Baca Juga:

Perubahan yang paling terlihat pada penyematan fitur Electric Adjustable Screen yang memungkinkan pengguna mengatur ketinggian wind screen secara otomatis hingga 95 mm, baik ke-atas ataupun ke-bawah hanya dengan mengoperasikan tombol pada stang kemudi kiri.

Tidak hanya wind screen, desain klaster TFT Meter juga ikut dirombak.

Yamaha Indonesia Motor meluncurkan Xmax Tech pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) di ICE BSD, Rabu (24/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   yamaha xmax tech max  harga Xmax Tech Max  IMOS 2025  Xmax Tech Max 2025  Yamaha Indonesia 
BERITA YAMAHA XMAX TECH MAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp