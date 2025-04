IMP. Rilis Lagu Baru untuk Drama Two Husbands One Wife

jpnn.com, JEPANG - Grup J-Pop, IMP. akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Cheek to Cheek.

Lagu tersebut telah tersedia di semua platform streaming, serta video musik menampilkan energi dan koreografi yang menarik.

Cheek to Cheek dari IMP. telah ditetapkan sebagai theme song untuk drama Two Husbands One Wife (San-nin F?fu) dari TBS Drama Stream, yang dibintangi oleh anggota IMP., Taiga Suzuki.

Drama tersebut tayang perdana pada 8 April 2025 dengan beberapa pengecualian regional, sementara episode pertama telah tersedia untuk streaming dini di Netflix sejak 1 April 2025.

IMP. menghadirkan suasana penuh warna dan keceriaan lewat lagu Cheek to Cheek.

Lagu itu menghadirkan nuansa yang menggugah, dengan judul yang menggambarkan kehangatan dan kedekatan.

Baca Juga: Miley Cyrus Suguhkan End of the World Sebelum Album Baru

Cheek to Cheek merupakan lagu penyemangat, mendorong pendengar untuk merangkul perjalanan hidup dengan positif dan mendukung satu sama lain.

IMP. juga menghadirkan koreografi yang riang dan mudah diikuti, mengundang para penggemar untuk bergabung dan menjadikan sebuah tren.