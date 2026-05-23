JPNN.com - Olahraga - Basket

Impian Dewa United Banten Berjaya di Asia Sirna, Ini Sebabnya

Minggu, 24 Mei 2026 – 01:01 WIB
Pemain Dewa United Banten, Troy Gillenwater saat melawan wakil Taiwan, Taoyuan Pauian Pilots dalam Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026 di Larkin Indoor Stadium, Johor Bahru, Sabtu (23/5). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com, JOHOR BAHRU - Langkah tim basket Dewa United Banten untuk menjadi juara ajang Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026 harus sirna.

Skuad asuhan Agusti Julbe itu terhenti di semifinal seusai kalah dari wakil Taiwan, Taoyuan Pauian Pilots dengan skor 86-100 di Larkin Indoor Stadium, Johor Bahru, Sabtu (23/5).

Pada laga tersebut, Troy Gillenwater tampil gemilang dengan mencetak 33 angka.

Pemain Dewa United Banten lainnya yakni DJ Cooper menambahkan dengan 15 poin.

Adapun Joshua Ibarra mencatat double-double dengan 12 poin dan 15 rebound.

Dari barisan pemain lokal, Rio Disi turut menyumbang 12 poin untuk Dewa United Banten.

Pelatih Dewa United, Agusti Julbe menilai anak asuhannya agak kurang fokus setelah jeda first half.

Alhasil, Taoyuan Pilots mampu mengambil momentum untuk akhirnya menang dengan margin 14 angka.

Dewa United Banten  BCL 2026  basketball champions league Asia  Basketball Champions League 
