Implementasi ‘Menambang dengan Hati’, NHM Fasilitasi Operasi Jantung Warga Doro di Jakarta

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pengelola Tambang Emas Gosowong melalui Yayasan NHM Peduli terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi filosofi “Menambang dengan Hati”.

Salah satu wujud nyata kepedulian tersebut adalah pendampingan dan bantuan pengobatan untuk Glen F. Kotabunan, warga Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, yang didiagnosis menderita penyakit jantung rematik dan membutuhkan penanganan medis lanjutan di Jakarta.

Proses pendampingan dimulai sejak akhir Februari 2026, ketika tim NHM Peduli melakukan kontak awal dengan pasien dan memfasilitasi keberangkatan Glen ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Setibanya di Jakarta, Glen menjalani serangkaian pemeriksaan serta kontrol pra-operasi di poli jantung anak Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai bagian dari persiapan tindakan medis.

Setelah kondisi dinyatakan siap, pasien menjalani rawat inap untuk persiapan operasi sebelum akhirnya menjalani operasi jantung pada akhir April 2026.

Pasca tindakan operasi, Glen tetap menjalani kontrol dan pemantauan kondisi hingga hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang baik dan pasien diperbolehkan pulang dan telah kembali ke desanya di Kao Utara pada awal Mei 2026.

Hingga saat ini, akhir Juni 2026, Glen masih terus dipantau perkembangannya oleh Dokter Pendamping NHM Peduli, dr. Syamsul Bahri dan memastikan melakukan pengobatan lanjutan di Tobelo.

Keluarga Glen menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NHM Peduli atas pendampingan dan bantuan yang diberikan selama proses pengobatan berlangsung.