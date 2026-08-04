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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Impresi Singkat Bersama Changan Nevo Q05

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:22 WIB
Impresi Singkat Bersama Changan Nevo Q05 - JPNN.COM
Kegiatan media drive Changan Nevo Q05 di BSD, Tangerang. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Changan Indonesia mengajak awak media menjajal langsung Nevo Q05 tipe Max di kawasan BSD, Tangerang.

Dalam rute yang didominasi jalan perkotaan, SUV listrik anyar itu langsung menunjukkan karakter yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan berkendara.

Kesan pertama muncul dari balik kemudi. Posisi duduk terasa ergonomis berkat jok elektrik enam arah, yang memudahkan pengemudi menemukan posisi ideal.

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Visibilitas ke depan juga cukup luas sehingga manuver di jalan padat terasa lebih percaya diri.

Saat melintasi jalan bergelombang, suspensi bekerja halus dalam meredam getaran.

Kabin tetap senyap, sementara ruang kaki yang lega dan jok berbahan kulit dengan Cloud Comfort Foam membuat perjalanan terasa nyaman, baik untuk pengemudi maupun penumpang.

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Nuansa premium makin terasa lewat panoramic roof, ambient light 256 warna, material soft touch di beberapa bagian interior, serta sistem audio delapan speaker yang memanjakan telinga selama perjalanan.

Dari sisi teknologi, Nevo Q05 dibekali paket ADAS yang cukup lengkap.

Changan Indonesia mengajak awak media menjajal langsung Nevo Q05 tipe Max di kawasan BSD, Tangerang.

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TAGS   Changan  Changan Nevo Q05  test changan nevo q05  Harga Changan Nevo Q05  otomotif 
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