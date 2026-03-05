Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Imran Nahumarury Masuk Bursa Pelatih Semen Padang

Kamis, 05 Maret 2026 – 14:00 WIB
Imran Nahumarury (kanan) dan Yeyen Tumena. Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - PADANG - Kursi Pelatih Semen Padang FC masih kosong hingga Kamis (5/3) siang.

Manajemen telah memutus kerja sama dengan Dejan Antonic yang gagal memenuhi harapan tim.

“Manajemen Semen Padang memutuskan mengganti pelatih dan insyaallah sebelum berbuka puasa kami akan memperkenalkan pelatih baru,” bunyi keterangan di laman media sosial Semen Padang FC.

Nama Imran Nahumarury menjadi satu calon yang lumayan ramai jadi omongan di Instagram.

Imran pernah 'satu paket' dengan Yeyen Tumena yang kini ikut mengelola urusan teknis Semen Padang FC.

Imran dan Yeyen pernah berduet di Malut United sebelum keduanya dipecat lantaran pelanggaran. (ig/jpnn)

Sebelum berbuka puasa hari ini, Semen Padang FC akan memperkenalkan pelatih baru.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

