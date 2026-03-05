Imran Nahumarury Masuk Bursa Pelatih Semen Padang
jpnn.com - PADANG - Kursi Pelatih Semen Padang FC masih kosong hingga Kamis (5/3) siang.
Manajemen telah memutus kerja sama dengan Dejan Antonic yang gagal memenuhi harapan tim.
“Manajemen Semen Padang memutuskan mengganti pelatih dan insyaallah sebelum berbuka puasa kami akan memperkenalkan pelatih baru,” bunyi keterangan di laman media sosial Semen Padang FC.
Nama Imran Nahumarury menjadi satu calon yang lumayan ramai jadi omongan di Instagram.
Imran pernah 'satu paket' dengan Yeyen Tumena yang kini ikut mengelola urusan teknis Semen Padang FC.
Imran dan Yeyen pernah berduet di Malut United sebelum keduanya dipecat lantaran pelanggaran. (ig/jpnn)