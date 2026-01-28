IMS-J Gelar Perayaan Natal Bersama dan Latihan Dasar Kepemimpinan

jpnn.com - Ikatan Mahasiswa Sumba se-Jabodetabek (IMS-J) menggelar kegiatan perayaan Natal Bersama dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada tanggal 23-25 Januari 2026 di Villa Kwitang, Puncak Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini mengusung tema “Membentuk Karakter Mahasiswa Sumba yang Berjiwa Kritis, Visioner dan Berintegritas.”

Ketua Umum IMS-J Juan Umbu Pekuali mengatakan kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai kebersamaan, spiritualitas serta pengembangan kapasitas kepemimpinan generasi muda Sumba khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Momentum Natal Bersama menjadi ruang refleksi iman dan persaudaraan, sementara Latihan Dasar Kepemimpinan difokuskan pada pembentukan karakter dan wawasan kepemimpinan mahasiswa,” ujar Juan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Natal Bersama dan Latihan Dasar Kepemimpinan IMS-J, Yonatan Kondo menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, daya pikir kritis serta integritas moral yang kuat.

“Mahasiswa Sumba diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang visioner dan bertanggung jawab, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat," ujar Yonatan Kondo.

Baca Juga: PP PMKRI Perkuat Diplomasi Lintas Organisasi Masyarakat Sipil di Asia Pasifik

Yonatan menjelaskan kegiatan yang yang berlangsung selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari ibadah Natal, diskusi kepemimpinan, pemaparan materi pengembangan diri hingga dinamika kelompok yang mendorong kerja sama dan kemampuan berpikir kritis.

“Suasana kebersamaan dan kekeluargaan menjadi nilai utama yang terasa sepanjang kegiatan berlangsung,” ujar Yonatan Kondo.