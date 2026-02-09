INACRAFT 2026: UMKM Pertamina Laris Manis Digemari Buyer Asing Hingga Tembus Transaksi Miliaran

jpnn.com, JAKARTA - Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina menjadi magnet incaran pembeli (buyer) dalam dan luar negeri pada ajang pameran kerajinan The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) Februari 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), 4-8 Februari 2026.

Tercatat transaksi UMKM Pertamina hingga hari ke-3 pameran, mencapai miliaran rupiah, serta beberapa komitmen penjualan ekspor.

Salah satu UMKM yang mencuri perhatian adalah Bali Ayu, brand wellness dan aromaterapi asal Bali milik Komang Yatik.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Kompetensi Mitra Binaan Melalui Sertifikasi K3 BNSP

“Saya tidak pernah membayangkan produk yang saya rintis dari Kramasan, Gianyar, Bali, bisa dipercaya dan diminati buyer dari berbagai negara. Melalui pameran seperti di Inacraft ini dan pendampingan Pertamina, benar-benar membuka jalan bagi kami untuk melangkah ke pasar global,” ujar Komang.

Sejumlah buyer mancanegara dari Prancis, Belanda, Jerman, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Argentina, Chili, hingga beberapa negara Afrika tercatat melakukan transaksi langsung sekaligus menjajaki kerja sama jangka panjang dengan UMKM binaan Pertamina.

Buyer dari Malaysia, selain melakukan pembelian produk unggulan secara retail, juga menyepakati rencana pasokan rutin untuk pasar ritel di negeri jiran ini.

Minat buyer internasional juga datang dari Prancis dan Maladewa. Buyer asal Prancis, yang merupakan pemilik sejumlah outlet suvenir ternama, melakukan pemesanan awal dan membuat komitmen pemesanan berkelanjutan dalam skala besar.

Sementara itu, buyer dari Maladewa memesan ribuan unit lilin berbahan batok kelapa, menegaskan tingginya minat pasar global terhadap produk berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan.