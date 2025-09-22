INALUM Teken Kerja Sama Global Dalam Perhelatan World Expo 2025 di Osaka

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan Perusahaan Energi dan Komoditas Vitol di Expo 2025 Osaka.

INALUM juga membuka peluang investasi global strategis dengan Tiberius, Honda dan Panasonic mengenai peluang investasi, hilirisasi, dan pengembangan pasar aluminium Indonesia di Jepang terkait peluang investasi, hilirisasi, dan pengembangan pasar aluminium Indonesia di Jepang.

Direktur Utama INALUM Melati Sarnita mengatakan potensi hilirisasi aluminium di Indonesia masih sangat tinggi dan membutuhkan komitmen dari banyak pemangku kepentingan.

Dengan potensi besar tersebut, INALUM membuka peluang kepada setiap pihak yang ingin berkolaborasi dengan INALUM dalam pengembangan ekosistem komoditas bauksit-aluminium di Indonesia.

“Indonesia punya potensi luar biasa di sektor aluminium, apalagi dengan agenda hilirisasi yang sedang digenjot pemerintah. Bagi INALUM, kerja sama ini bukan semata soal modal. Ada komitmen jangka panjang untuk membangun industri aluminium rendah karbon, mendukung transisi energi bersih, sekaligus membuka lapangan kerja dan pasar baru,” ujar Melati.

Penandatanganan (Letter of Intent) antara INALUM & Vitol diwakili oleh Soichiro Kihara disaksikan langsung perwakilan mitra internasional, di antaranya Ken Fujiwara, dan Kouhei Tanabe dari Panasonic.

Setelah penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan business matching potensi kolaborasi dengan semangat keberlanjutan rantai pasok dan industri aluminium Indonesia yang dilakukan Bersama Tiberius (dan mitra).

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan langkah pembukaan kerja sama global merupakan kesatuan ikhtiar MIND ID agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia.