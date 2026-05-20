INAPA & Busworld Southeast Asia 2026 Dorong Transformasi Transportasi Publik

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5).

Pameran berskala internasional itu menjadi ajang strategis bagi industri otomotif, kendaraan niaga, transportasi publik, bus, logistik, suku cadang, hingga teknologi kendaraan listrik di kawasan ASEAN.

Penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting karena INAPA memasuki edisi ke-15, sedangkan Busworld Southeast Asia hadir untuk ke-4 kalinya di Indonesia.

Pameran yang berlangsung pada 20–22 Mei 2026 tersebut menghadirkan lebih dari 1.500 perusahaan global dan diperkirakan menarik lebih dari 45 ribu profesional industri.

“Kami bangga bisa menghadirkan salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara untuk industri otomotif dan logistik, khususnya sektor bus, coach, serta aftermarket otomotif,” kata Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee.

Ajang ini dinilai menjadi salah satu platform terbesar di Asia Tenggara untuk mendorong transformasi transportasi publik dan kendaraan komersial menuju sistem yang lebih modern, efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

"Penyelenggaraan Busworld Southeast Asia bersama INAPA 2026 dan Transport & Logistics Indonesia 2026 menunjukkan pesatnya pertumbuhan sektor transportasi, logistik, infrastruktur, serta mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan Asia Tenggara," ujarnya.

Menurutnya, transformasi industri otomotif Indonesia saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi.