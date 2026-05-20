Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

INAPA & Busworld Southeast Asia 2026 Dorong Transformasi Transportasi Publik

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:37 WIB
INAPA & Busworld Southeast Asia 2026 Dorong Transformasi Transportasi Publik - JPNN.COM
INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 mendorong transformasi transportasi publik berkelanjutan di Indonesia. Foto dokumentasi GEM Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5).

Pameran berskala internasional itu menjadi ajang strategis bagi industri otomotif, kendaraan niaga, transportasi publik, bus, logistik, suku cadang, hingga teknologi kendaraan listrik di kawasan ASEAN.

Penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting karena INAPA memasuki edisi ke-15, sedangkan Busworld Southeast Asia hadir untuk ke-4 kalinya di Indonesia.

Baca Juga:

Pameran yang berlangsung pada 20–22 Mei 2026 tersebut menghadirkan lebih dari 1.500 perusahaan global dan diperkirakan menarik lebih dari 45 ribu profesional industri.

“Kami bangga bisa menghadirkan salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara untuk industri otomotif dan logistik, khususnya sektor bus, coach, serta aftermarket otomotif,” kata Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee.

Ajang ini dinilai menjadi salah satu platform terbesar di Asia Tenggara untuk mendorong transformasi transportasi publik dan kendaraan komersial menuju sistem yang lebih modern, efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

"Penyelenggaraan Busworld Southeast Asia bersama INAPA 2026 dan Transport & Logistics Indonesia 2026 menunjukkan pesatnya pertumbuhan sektor transportasi, logistik, infrastruktur, serta mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan Asia Tenggara," ujarnya.

Menurutnya, transformasi industri otomotif Indonesia saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi.

INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 mendorong transformasi transportasi publik berkelanjutan di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   INAPA  Busworld Southeast Asia  Transportasi Publik  Kendaraan Pribadi 
BERITA INAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp