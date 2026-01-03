Inara Rusli Bantah Isu Gadai Mobil Anak Tanpa Izin Mantan Suami

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli menanggapi tudingan mantan suaminya, Virgoun, yang menyebut dirinya menggadaikan BPKB mobil milik anak tanpa izin.

Tuduhan tersebut sebelumnya disampaikan Virgoun melalui unggahan di media sosial dan langsung menyita perhatian publik.

Ditemui di Polda Metro Jaya belum lama ini, Inara memilih bersikap singkat saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.

Dia mengaku tidak ingin ambil pusing dengan pernyataan yang dilontarkan oleh mantan vokalis Last Child itu.

Meski demikian, Inara sempat menyinggung adanya kesepakatan yang pernah terjadi antara dirinya dan Virgoun.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena penggadaian mobil tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

“Karena itu enggak mungkin bisa dilakukan kalau bukan karena kesepakatan dari dua pihak,” ujar Inara.

Saat ditanya lebih jauh mengenai izin dari Virgoun, Inara mengaku tidak mengetahui secara pasti.