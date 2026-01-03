Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Inara Rusli Bantah Isu Gadai Mobil Anak Tanpa Izin Mantan Suami

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:29 WIB
Inara Rusli Bantah Isu Gadai Mobil Anak Tanpa Izin Mantan Suami - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli menanggapi tudingan mantan suaminya, Virgoun, yang menyebut dirinya menggadaikan BPKB mobil milik anak tanpa izin.

Tuduhan tersebut sebelumnya disampaikan Virgoun melalui unggahan di media sosial dan langsung menyita perhatian publik.

Ditemui di Polda Metro Jaya belum lama ini, Inara memilih bersikap singkat saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.

Baca Juga:

Dia mengaku tidak ingin ambil pusing dengan pernyataan yang dilontarkan oleh mantan vokalis Last Child itu.

Meski demikian, Inara sempat menyinggung adanya kesepakatan yang pernah terjadi antara dirinya dan Virgoun.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena penggadaian mobil tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.

Baca Juga:

“Karena itu enggak mungkin bisa dilakukan kalau bukan karena kesepakatan dari dua pihak,” ujar Inara.

Saat ditanya lebih jauh mengenai izin dari Virgoun, Inara mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Inara Rusli menanggapi santai tudingan Virgoun soal BPKB mobil anak yang disebut digadaikan tanpa izin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  virgoun  mantan suami   mobil anak  vokalis last child 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp