Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini

Senin, 29 Desember 2025 – 19:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli memilih mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan di Polda Metro Jaya.

Bukan tanpa alasan mantan istri Virgoun itu memilih untuk mencabut laporannya tersebut.

Pasalnya Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melakukan perdamaian. Kedua belah pihak juga sudah mempertemukan keluarga masing-masing.

Baca Juga: Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli

"Alhamdulillah karena sudah proses damai juga kan. Iya, jadi kami keluarga sudah dipertemukan juga antar kedua keluarga," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

"Jadi, ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan akta damai juga," sambungnya.

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny mengatakan bahwa kliennya memang telah berdamai dengan Insanul Fahmi.

Baca Juga: Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur

Insanul Fahmi selaku terlapor pun telah menunjukkan iktikad baik.

"Kami sudah lakukan perdamaian. Ini perdamaian antar keluarga, seperti itu. Jadi, sudah beberapa kali pertemuan antar keluarga. Kami lihat ada iktikad baik dari pihak terlapor juga," ucap Daru Quthny.