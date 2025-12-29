Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini

Senin, 29 Desember 2025 – 19:00 WIB
Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini - JPNN.COM
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli memilih mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan di Polda Metro Jaya.

Bukan tanpa alasan mantan istri Virgoun itu memilih untuk mencabut laporannya tersebut.

Pasalnya Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melakukan perdamaian. Kedua belah pihak juga sudah mempertemukan keluarga masing-masing.

Baca Juga:

"Alhamdulillah karena sudah proses damai juga kan. Iya, jadi kami keluarga sudah dipertemukan juga antar kedua keluarga," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

"Jadi, ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan akta damai juga," sambungnya.

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny mengatakan bahwa kliennya memang telah berdamai dengan Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Insanul Fahmi selaku terlapor pun telah menunjukkan iktikad baik.

"Kami sudah lakukan perdamaian. Ini perdamaian antar keluarga, seperti itu. Jadi, sudah beberapa kali pertemuan antar keluarga. Kami lihat ada iktikad baik dari pihak terlapor juga," ucap Daru Quthny.

Inara Rusli memilih mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan di Polda Metro Jaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Kasus Inara Rusli  Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  Mawa  Polda Metro Jaya 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp