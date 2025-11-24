Inara Rusli Dilaporkan Atas Kasus Perselingkuhan, Manajer Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan.

Pihak manajemen Inara Rusli terkejut dengan laporan yang dilayangkan tersebut, begitu pun dengan kliennya.

"Kalau respon, ya kaget. Sama, kami semua kaget sih. Maksudnya, kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga," kata manajer Inara Rusli, Karina Putri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11).

Menurutnya, timnya belum mendapat penjelasan resmi dari Inara Rusli mengenai laporan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa berkomentar terlalu jauh perihal tersebut.

"Aku sih posisinya nanya. Nanya cuma bertanya kayak, 'ini ada berita seperti ini, ini gimana?' Nah, tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah, itu tuh belum ada jawaban itu, begitu lho," ucapnya.

Karina Putri menyatakan, Inara Rusli sendiri masih dalam kondisi emosional yang belum stabil.

"Ya mungkin jadi ya pasti sedih lah. Sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya, makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu lho jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa, pasti," tambahnya.